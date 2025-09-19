Funcionarios de Contraloría exigen respeto a contrato colectivo

Los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) realizaron este viernes una movilización frente a la institución para exigir el cumplimiento de lo que consideran como derechos laborales.

Entre sus reclamos principales, se encuentran la falta de infraestructura adecuada, la ampliación unilateral del horario laboral y la ausencia de apertura al diálogo por parte del contralor, Camilo Benítez, según informó la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Graduados Universitarios de la Contraloría General de la República (Singrucog), Sara Rojas.

“Este reclamo comenzó meses atrás con varias notas de pedido de audiencia. El contralor nunca nos atendió ni respondió. Recién conseguimos una reunión en el Ministerio del Trabajo el viernes pasado, pero hoy debía realizarse otra tripartita y las autoridades de la Contraloría pidieron postergarla hasta el viernes próximo”, señaló.

Lo que reclaman los funcionarios de Contraloría

La dirigente sindical indicó que el contrato colectivo de trabajo, vigente hace casi diez años, está siendo vulnerado.

Mencionó que uno de los puntos más conflictivos es el cambio de horario, ya que la jornada laboral se amplió de 07:00 a 13:00 a 07:00 a 15:00 sin previo diálogo. Acotó que este tema ya fue judicializado mediante una acción de inconstitucionalidad.

También reveló que reclaman la falta de comedores, guardería y condiciones básicas de infraestructura, que -según Rojas- se establece en el contrato colectivo suscrito por la institución.

“Un contrato colectivo se firma de manera consensuada y debe cumplirse. Nosotros queremos hablar, negociar y mejorar las condiciones laborales. Todo puede solucionarse conversando, pero el contralor se ha negado”, expresó.

No descartan otras medidas de fuerza

Rojas advirtió que, de no obtener respuestas, podrían endurecer sus medidas de protesta. No descartó coordinar acciones con otros sindicatos estatales.

Actualmente, alrededor de 1.000 trabajadores de la institución se encuentran afectados por las decisiones unilaterales de la administración, según el gremio.

“Los informes de la Contraloría son fundamentales para el Estado paraguayo. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, pero también exigimos respeto a nuestros derechos adquiridos. Queremos un trato digno y ser escuchados”, subrayó la dirigente sindical.