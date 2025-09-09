CGR adjudicó millonaria licitación a empresa ligada a los amigos de Peña

El mes pasado, la Contraloría General de la República (CGR) volvió a firmar un millonario contrato con Konecta SA, representada por Joaquín Lima. para el soporte y mantenimiento del sistema de expediente electrónico de la institución. El contrato, por un monto total de G. 360.000.000, va hasta el 31 de diciembre de 2026.

La empresa es una de las empresas socias de Itti Saeca en licitaciones. ITTI es parte del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial del cual el presidente Santiago Peña fue socio y donde incluso declaró tener bonos.

Detalles de la licitación

La CGR llevó a cabo la Licitación de Menor Cuantía (LMC) con ID N° 470.994, según indica el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Durante la etapa de estimación del precio referencial y antes de la publicación del llamado, se consideraron presupuestos de las empresas Excelsis SA, Grupo Horus SA y Konecta SA. Sin embargo, durante el periodo de ofertas sólo se recibió la propuesta de Konecta.

El proceso de licitación enfrentó observaciones por cláusulas incompletas o datos insuficientes, y por montos presupuestarios plurianuales que no cubrían el contrato, las cuales fueron subsanadas. La DNCP también retuvo el proceso por no cumplir los plazos de difusión.

Finalmente, Konecta S.A. fue la única empresa que presentó una oferta, participando en la apertura de sobres, realizada el 25 de julio de 2025.

El Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a Konecta, lo que fue formalizado por la Resolución CGR N° 593/25 del 8 de agosto de 2025. El contrato contempla un monto mínimo de G. 180.000.000 y un máximo de G. 360.000.000, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Empresa aliada

En mayo, Konecta e ITTI se presentaron juntos en un consorcio llamado “Konectitti”, buscando adjudicarse una millonaria licitación para brindar servicios de desarrollo y soporte de software al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El llamado estaba valorada en G. 23.636 millones (casi US$ 3 millones), y fue financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El 4 de agosto, el MEF dejo fuera de competencia a Konectitti por errores cometidos al momento de la presentación de los sobres.

