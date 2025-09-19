Funcionarios de Senacsa siguen en protesta y denuncian trabas a su derecho a huelga

Trabajadores del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) exigen un reajuste salarial del 40% para el 2026. En su medida de fuerza, los funcionarios acusan al Ministerio de Trabajo de frenar su derecho a huelga con medidas arbitrarias.