IPS habilita ventanillas preferenciales para adultos mayores y embarazadas

Formar fila en cualquiera de los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS), implica siempre una abrumadora espera, que a veces puede durar varias horas. Un adulto mayor o una embarazada, siempre tienen prioridad, pero la asistencia a veces se complica por el hartazgo de los asegurados, que deben ceder lugares, prolongando aún más la espera.

Fraude a IPS: investigan a más empresas por cobro irregular de prestaciones económicas

El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, anunció que para evitar este tipo de situaciones y la prolongada espera de mujeres encinta o personas mayores, se habilitaron ventanillas exclusivas de atención en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA).

León explicó que las ventanillas preferenciales se habilitaron luego de escuchar a los pacientes que pidieron la planificación efectiva del agendamiento para diversas subespecialidades.

“El área de admisión es la primera impresión que llevan los pacientes acerca del hospital. El trato humanizado es fundamental, por lo que se deben asignar a funcionarios comprometidos con brindar una atención de calidad y calidez. Especialmente a los adultos mayores, a las embarazadas y al sector de pediatría”, comentó el gerente de Salud del IPS.

IPS: dos ventanillas exclusivas para adultos mayores y una para embarazadas

El doctor León detalló que en total, se habilitaron tres ventanillas especiales en el área de admisión; dos ventanillas para adultos mayores y una para embarazadas o padre o madre con niños pequeños.

Cómo una empresa estafó a IPS por más de G. 1.200 millones, según Fiscalía

“Esto permitirá a la sección de agendamiento agilizar los procesos para mayor comodidad de los pacientes. Este plan operativo inició el martes último, con la señalética correspondiente”, indicó el gerente de Salud.

Circuito de atención:

Ventanillas 9 y 10 : atención exclusiva para adultos mayores y jubilados.

Ventanilla 11: atención exclusiva para embarazadas y padres con niños.

Las ventanillas están ubicadas en el subsuelo del CAA del predio del Hospital Central.

Farmacia externa también habilita ventanillas preferenciales

Desde la Gerencia de Salud del IPS, se anunció hoy que la farmacia externa del Centro de Atención Ambulatoria, también habilitó atención con ventanillas preferenciales.

Ventanillas 1 y 6 : destinadas a adultos mayores y jubilados.

Ventanilla 9: para embarazadas, padres y madres con hijos pequeños y personas con discapacidad.

“Con esta medida, el IPS busca ofrecer un servicio más ágil y accesible a sus asegurados, especialmente a los sectores más vulnerables”, resaltaron desde el seguro social.