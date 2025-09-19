MADES impulsa ganadería sostenible y acceso al agua en el Chaco

Con el objetivo de impulsar la producción ganadera sostenible, conservar áreas de alto valor ambiental y restaurar ecosistemas, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la empresa El Retiro S.A. y la Fundación Internacional de Caucus Conservacionista Paraguay (ICCF PY) firmaron dos convenios específicos de cooperación interinstitucional y un convenio marco.

Estos acuerdos buscan fortalecer la sostenibilidad ganadera en Paraguay y fomentar la captura y reducción de CO₂ mediante el análisis de suelos en áreas reforestadas. El propósito es evaluar la calidad del carbono almacenado y garantizar los estándares necesarios para la comercialización de créditos de carbono.

Asimismo, las iniciativas contemplan planes de trabajo orientados a la certificación de la producción sostenible de carne en el Chaco, junto con proyectos sociales, tecnológicos y de interés comunitario.

El Retiro S.A., dedicada a la cría de ganado en el Chaco paraguayo, desarrolla proyectos de manejo sostenible a través de la reforestación de zonas degradadas y la implementación del sistema silvopastoril, que integra la producción ganadera con la plantación de árboles. Estas prácticas no solo mejoran la productividad, sino que también contribuyen a la captura de carbono, permitiendo a la empresa participar en el mercado de créditos de carbono y consolidar un modelo de producción más responsable.

El Gobierno del Paraguay, a través del MADES, ratifica con estas acciones su compromiso con la protección ambiental y la producción sostenible, en favor de un futuro más verde y resiliente.

Agua para las comunidades chaqueñas

Más de mil familias de 15 comunidades del Chaco mejorarán su acceso al agua potable gracias a la entrega de 590 tanques de almacenamiento, con capacidad total de cerca de 2,9 millones de litros.

La iniciativa, liderada por el MADES mediante el Proyecto AbE Chaco, busca brindar soluciones concretas en una región altamente vulnerable al cambio climático, colocando al ciudadano en el centro de la acción pública.

Estos nuevos tanques se suman a los 6,1 millones de litros de capacidad instalados en etapas anteriores, alcanzando un avance histórico en la seguridad hídrica comunitaria del Chaco.

Con esta medida, el MADES fortalece la resiliencia climática y la gestión comunitaria del agua, mejorando la calidad de vida de las familias chaqueñas y consolidando un paso más hacia el desarrollo sostenible.