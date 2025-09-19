Ministro Giménez señala que están asistiendo, pero a verdaderos agricultores de Misiones

Tras las declaraciones de la dirigente campesina del distrito de Santa Rosa, Misiones, Marta Pavón, quien mencionó que el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, es una autoridad de fachada y no asiste a los productores campesinos, el secretario de Estado indicó que dichas acusaciones no son ciertas y aclaró que están asistiendo, “pero a los verdaderos productores agrícolas del departamento de Misiones. Estos dirigentes no son en realidad productores, sino de fachada", apuntó.

“Nosotros estamos asistiendo constantemente a Misiones. Semanas atrás realizamos la entrega de maquinarias, también organizamos las ferias y, con relación a esta organización, estuve averiguando la situación y nos encontramos con que faltan algunos documentos para recibir la asistencia”, señaló.

El ministro comentó que las organizaciones tienen que pasar por un conducto de documentación e indicó que en su administración cambiaron el sistema de asistencia a consecuencia del prebendarismo que se tiene en Misiones.

“Recientemente firmamos un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá, que en gran medida debe asistir al departamento de Misiones. Nosotros, desde el Ministerio, vamos a ir asistiendo de acuerdo al desarrollo que ellos tienen en sus fincas, pero la Organización Campesina de Misiones sí es de fachada, así como esta señora dijo también”, expresó Carlos Giménez.

El ministró mencionó que desde la cartera estatal son del criterio de saber quiénes son y si están en condiciones para la asistencia. Por esa razón, en Misiones entraron en un proceso de análisis de todas las organizaciones y entre ellas está el comité de Marta Pavón.

“El comité de Marta Pavón no está en condiciones para recibir el proyecto del Ministerio y por esa razón no fueron asistidos. Esta señora no sabe ni lo que quiere. Nosotros asistimos al plan productivo: el productor nos menciona qué es lo que tiene y en base a eso vamos asistiéndole”, explicó.