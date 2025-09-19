MOPC construye lomadas y no soluciona los baches en San Pedro de Ycuamandyyú

La ruta PY08, una vía fundamental para el transporte y el comercio en el departamento de San Pedro, presenta un severo deterioro en un tramo de aproximadamente 100 kilómetros. Sin embargo, en lugar de encarar obras de reparación o reconstrucción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se limita a colocar lomadas en sectores completamente destrozados.

La medida del MOPC fue calificada como un hecho “insólito” por la población, que, desde hace meses, viene solicitando la reparación de la vía.

“Nos causa risa e impotencia. La ruta está hecha pedazos y lo único que hacen es poner lomadas”, expresó Félix Garcete.

A inicios de abril de este año, la vía fue declarada en emergencia por el Congreso Nacional por sesenta días, pero pasaron cuatro meses y no comenzaron las obras necesarias, lo que genera quejas de los usuarios.

La ley indica que se “declara en situación de emergencia vial la Ruta PY08, en el tramo que une Cruce 6000, distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro, hasta el distrito de Azote’y, departamento de Concepción, y faculta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado”.

Los diputados sampedranos Carmen Giménez (ANR) y Pastor Vera Bejarano (PLRA) apoyaron la iniciativa y coincidieron en la necesidad de una intervención urgente en la zona.

Las malas condiciones de la ruta derivaron en accidentes que ocasionaron daños materiales a vehículos y pérdidas de vidas humanas.

<b> Se extiende a otros caminos</b>

La crisis vial no se limita a la PY08. La ruta que une el centro urbano de San Pedro de Ycuamandyyú con la comunidad de Puerto Jejuí está plagada de baches y, en varios tramos, el asfaltado está destruido. Asimismo, la nueva ruta que une al segundo departamento con Concepción ya presenta un estado deplorable, antes incluso de ser completamente inaugurada.

En repetidas ocasiones, los vecinos juntaron dinero para comprar materiales a fin de tapar baches, en un intento desesperado por evitar accidentes y llamar la atención de las autoridades.