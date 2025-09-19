Reiterados ataques contra periodistas reavivan reclamo por una ley de protección

El periodista Carlos Benítez, del diario El Observador, fue víctima de un violento ataque en la noche del miércoles, cuando desconocidos dispararon con armas de fuego contra su vivienda. El comunicador salió ileso, pero el hecho generó alarma en el sector y un fuerte repudio de organizaciones de prensa.

A través de un comunicado, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) señaló que los reiterados ataques contra periodistas en Paraguay ponen en evidencia la urgencia de aprobar una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, un compromiso asumido por el Estado tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2022.

“Expresamos nuestra solidaridad con el colega y llamamos a las autoridades correspondientes a actuar rápida y eficazmente para salvaguardar la seguridad del colega”, expresó el sindicato sobre el ataque más reciente. Este hecho se suma al último atentado registrado apenas un día antes, contra el comunicador Fabián Costa. Ambos hechos se cometieron en la ciudad de Lambaré.

Una sentencia de la Corte y un proyecto encajonado

Los periodistas señalaron que en abril de 2023, se presentó un proyecto de ley que actualmente sigue en estudio en la Cámara de Senadores. La iniciativa busca establecer una política pública para prevenir, proteger y buscar justicia frente a la violencia que enfrentan los trabajadores de prensa por parte de sectores criminales que intentan silenciarlos.

Además, recuerdan que la Corte Interamericana determinó que Paraguay debe adoptar medidas legales y administrativas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, garantizando un ejercicio libre y seguro de la profesión. El caso de Santiago Leguizamón, asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, marcó un precedente histórico en la región y obliga al Estado paraguayo a implementar políticas de resguardo.

