Balearon la vivienda del periodista Carlos Benítez en Lambaré

El periodista Carlos Benítez denunció que en la noche del jueves fue víctima de un atentado contra su vivienda, ubicada en el barrio Valle Ybaté de la ciudad de Lambaré. Al regresar a su domicilio, alrededor de las 21:30, encontró orificios de disparos en su domicilio.

Benítez relató que, en un primer momento, creyó que se trataba de un intento de robo, pero al verificar que no faltaba nada dentro del inmueble, concluyó que se trataba de un ataque con arma de fuego. El hecho fue reportado a la Policía Nacional.

Uno de los proyectiles llegó a atravesar una puerta de madera y rompió una ventana del interior de la casa, un detalle que, según las primeras apreciaciones, apunta al empleo de armas de grueso calibre.

Lea más: Violento ataque a tiros contra jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré

Mafia de los pagarés

El comunicador, quien conduce el programa El Observador en radio Ñandutí, apuntó directamente a personas vinculadas a la llamada “mafia de los pagarés”, organización sobre la cual viene realizando investigaciones periodísticas. Según explicó, desde hace semanas recibe amenazas a través de perfiles falsos en redes sociales, donde incluso se hacían referencias a su domicilio y a su entorno familiar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Apunto en un 90% a que este hecho proviene de la mafia de los pagarés. Ya recibimos todo tipo de advertencias de perfiles falsos y ahora recurren a este tipo de amedrentamiento. En 34 años de carrera nunca me pasó algo así”, expresó Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El periodista señaló que el ataque se produce a pocos días de que venza el plazo para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo en el caso que involucra a este esquema de estafa, lo que a su criterio refuerza la hipótesis de que el atentado busca silenciar las investigaciones periodísticas.

Lea más: Atentado en Lambaré: comunicador señaló que grupo político lo amedrenta hace un tiempo

Aunque la vivienda no cuenta con cámaras de seguridad por encontrarse en refacción, vecinos indicaron haber escuchado ruidos de motocicletas en el horario aproximado del ataque. La Policía investiga lo ocurrido.

Benítez lamentó que el atentado se haya dirigido contra su hogar, lo que representa un riesgo también para su familia, y afirmó que pese a las amenazas continuará con su labor periodística.