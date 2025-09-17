Violento ataque a tiros contra jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré

El jefe del Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, denunció haber sido víctima de un atentado en la madrugada de este miércoles, cuando dos personas desconocidas llegaron hasta su domicilio, ubicado en el barrio Mariscal López de la mencionada ciudad, y efectuaron al menos 15 disparos contra su vehículo y su vivienda.

Según relató Costa, cámaras de seguridad de un vecino captaron la llegada de los atacantes, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta y llevaban cascos.

“Uno de ellos se subió por la muralla del vecino y otro por el medidor de luz. Desde allí, ambos comenzaron a disparar contra mi vehículo. Tiene más de quince impactos, incluso una bala quedó incrustada en la pared de mi casa”, señaló.

El comunicador aseguró que los proyectiles afectaron principalmente a su automóvil, el cual recibió disparos en el tanque, las ruedas y los laterales. También se encontraron vainillas servidas en la vereda, aparentemente de calibre 9 milímetros.

No hubo amenazas previas

Costa manifestó su sorpresa por el hecho, ya que, según dijo, no recibió amenazas previas. “Me preocupa porque en ningún momento recibí ningún tipo de amenaza. Sí hubo algunos amedrentamientos políticos, pero nada más. Ahora espero que la Policía y la Fiscalía hagan su trabajo y se pueda esclarecer lo ocurrido”, expresó.

El ataque se produjo mientras él y su familia descansaban dentro de la vivienda. “Yo ya estaba durmiendo, hacía media hora que había llegado a mi casa. Realmente me sorprendió bastante lo sucedido”, relató.

De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes habrían huido en dirección a la avenida Bruno Guggiari. La investigación se centra en la revisión de imágenes de circuito cerrado para tratar de identificar a los responsables.

Costa instó a las autoridades a brindar respuestas y reforzar la seguridad ciudadana. “No solo me afecta a mí, sino a todo el país. Todos estamos expuestos. Queremos que las autoridades actúen en las calles y no solo en el momento de rendición de cuentas”, finalizó.