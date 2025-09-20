ANDE repone servicio de energía eléctrica que afectó a Subestación Mburucuyá

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que a las 11:50 de este sábado se produjo una interrupción en el suministro eléctrico debido a una falla en uno de los conductores subterráneos de la Línea de Transmisión de 66 kV Puerto Botánico – Mburucuyá que dejó fuera de servicio la Subestación Mburucuyá.

La avería se habría originado por pérdida de aislación en uno de los conductores.

Para las 15:18, se restableció el 100 % del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Gracias al intenso trabajo de los funcionarios de la Institución, se logró transferir la totalidad de la carga y normalizar el suministro en todos los barrios afectados por la avería.

Las zonas afectadas fueron barrios Mburucuyá, San Jorge, Manorá, Mbocayaty, Loma Pytã, Madame Lynch y Las Carmelitas.