ANDE repone servicio de energía eléctrica que afectó a Subestación Mburucuyá

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el servicio de energía se encuentra reestablecido al ciento por ciento en la Subestación Mburucuyá. En la mañana se produjo una interrupción a raíz de la pérdida de aislación de uno de los conductores.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 17:17
Una cuadrilla de la Ande estuvo trabajando en la Subestación Mburucuyá hasta reponer el servicio.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que a las 11:50 de este sábado se produjo una interrupción en el suministro eléctrico debido a una falla en uno de los conductores subterráneos de la Línea de Transmisión de 66 kV Puerto Botánico – Mburucuyá que dejó fuera de servicio la Subestación Mburucuyá.

La avería se habría originado por pérdida de aislación en uno de los conductores.

Para las 15:18, se restableció el 100 % del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Gracias al intenso trabajo de los funcionarios de la Institución, se logró transferir la totalidad de la carga y normalizar el suministro en todos los barrios afectados por la avería.

Las zonas afectadas fueron barrios Mburucuyá, San Jorge, Manorá, Mbocayaty, Loma Pytã, Madame Lynch y Las Carmelitas.

