Día de la Juventud: cuestionan falta de apoyo a la juventud y pide cambios en políticas públicas

La joven estudiante y emprendedora Karen Quintana señaló que la escasez de oportunidades académicas y laborales provoca desarraigo en comunidades rurales, forzando a muchos a migrar a otras ciudades o incluso al exterior en busca de un futuro mejor.
Quintana relató las dificultades que atravesó para concretar su sueño de estudiar y emprender en la ciudad Pilar. “Es muy difícil para los jóvenes del interior acceder a la universidad, y sin herramientas como el estudio y las oportunidades laborales es complicado alcanzar los objetivos, por eso muchos dejan de estudiar y se dedican al trabajo informal”, expresó.
Además, cuestionó el sistema de becas otorgado por el Gobierno actual, al que calificó de insuficiente y burocrático.
Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/09/19/datos-curiosos-sobre-la-juventud-paraguaya/
“Hay muchos jóvenes que quieren estudiar, pero no cuentan ni siquiera con lo básico para alquilar una pieza. Las becas terminan beneficiando a quienes ellos creen más convenientes”, afirmó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Como propuesta, instó a que los jóvenes sean protagonistas en todos los espacios y no permitan que la política frustre sus ideales.
Actualmente, Karen Quintana combina sus estudios de Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Nacional de Pilar (UNP) con la tarea de vender por redes sociales artículos de electrónica.