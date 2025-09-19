Datos curiosos sobre la juventud paraguaya

Uno de cada cuatro habitantes es joven en Paraguay, según el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el marco del Día de la Juventud. Según los datos, 1,5 millones de personas tienen entre 15 y 29 años en Paraguay.

El informe revela que el 34,4% de la población juvenil tiene entre 15 y 19 años, el 33,2% entre 20 y 24, y el 32,3% entre 25 y 29 años. En términos de género, la distribución es casi equilibrada: 50,4% son mujeres y 49,6% hombres.

Educación y empleo

Más de la mitad de los jóvenes de 15 a 24 años (51,6%) asisten a una institución de enseñanza formal, con una diferencia marcada entre zonas urbanas (55,6%) y rurales (44,5%).

Es decir, casi el 50% de la población juvenil no tiene acceso a una educación formal, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del 2024.

En cuanto al empleo, 6 de cada 10 jóvenes forman parte de la población ocupada, lo que refleja su rol activo en la economía del país.

Poco acceso a la salud y cifras de pobreza

El acceso a la salud sigue siendo un desafío: solo el 23,5% de los jóvenes cuenta con seguro médico, y la brecha entre lo urbano y lo rural es notoria (29,5% vs. 12,9%).

Por otro lado, el 18,4% de la población juvenil vive en situación de pobreza, cifra que se eleva al 24,3% en áreas rurales y se reduce al 15,1% en zonas urbanas.

Una población altamente soltera

El estudio también muestra que 7 de cada 10 jóvenes son solteros, mientras que cerca de 2 de cada 10 viven en pareja, ya sea como casados o unidos.

De acuerdo a estos indicadores, la juventud en Paraguay constituye una cuarta parte de la población y, además, son un grupo central para el desarrollo económico, social y cultural del país.

No obstante, enfrentan desafíos principalmente en torno a la pobreza, el acceso a la educación, la salud de calidad y el empleo.