Fiscalía activa protocolo de búsqueda de adolescente desaparecido

El Ministerio Público dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de Andrés Villalba Aldam (14), cuya desaparición fue denunciada este 19 de setiembre.

El agente fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga, de la Unidad Barrial Nº 2, informó que el adolescente fue visto por última vez vistiendo una remera de la Albirroja, un short blanco y championes negros. Desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía y de las instituciones pertinentes.

Lea más: Senado devuelve con cambios a Diputados proyecto de ley de registro nacional de personas desaparecidas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cualquier información que ayude a dar con el joven puede comunicarse al 911 de la Policía Nacional o al teléfono (0985) 885-145.