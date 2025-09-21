Motociclista muere en trágico accidente sobre Ruta PY08 en San Pedro

En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, el accidente se produjo cuando una camioneta Nissan Frontier, año 2014, color verde, con matrícula a nombre de Jacob Janzen Wiebe, de 52 años, impactó contra una motocicleta marca Kenton, color rojo, conducida por Luciano Giménez Ortiz, de 40 años, quien falleció en el acto.

Según el reporte policial, el conductor de la camioneta salió ileso, aunque su vehículo sufrió daños materiales. La prueba de alcotest practicada en la base de la Patrulla Caminera de Río Verde por el inspector Rosalino Lezcano arrojó resultado 0,000 mg/L.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Abog. Juan Daniel Benítez, de la Unidad N.º 2 de Santa Rosa del Aguaray, quien dispuso la aprehensión del conductor de la camioneta y la incautación de ambos vehículos para la prosecución de la investigación.

Intervinieron en el lugar personal policial de la comisaría jurisdiccional, agentes de Criminalística y el médico forense del Ministerio Público, quien diagnosticó como causa probable de muerte: “Traumatismo facio craneal grave”.

Aumento de accidentes fatales en San Pedro

Este nuevo caso se suma a una preocupante estadística en el departamento de San Pedro, donde los accidentes de tránsito con derivaciones fatales están en aumento.

Las principales causas identificadas incluyen la imprudencia al conducir, el mal estado de las rutas pavimentadas, así como la presencia de animales sueltos en la vía pública, entre otros factores.