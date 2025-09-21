Unas 50 mil personas recibieron la primavera en calle Palma

Palma Joven, edición Vintage, reunió este sábado y las primeras horas del domingo a más de 50 mil personas en la tradicional calle Palma de Asunción, según informa la Oficina de la Primera Dama, que organizó el evento.

Desde las 11:00 de la mañana hasta pasada la medianoche, los asistentes disfrutaron de una jornada cargada de música, arte y oportunidades, en un ambiente festivo y seguro.

La convocatoria superó todas las expectativas y se desarrolló sin incidentes, consolidándose como uno de los encuentros juveniles más multitudinarios del año, mencionan.

Durante el evento se entregaron 2.000 becas educativas en programas de grado, posgrado, carreras técnicas, capacitaciones, diplomados y academias de idiomas, además, jóvenes emprendedores e instituciones públicas, privadas y embajadas ofrecieron propuestas innovadoras y servicios de interés.

La música fue protagonista con presentaciones de bandas emergentes y artistas nacionales de primer nivel como Goian, Salamandra, La Nuestra, Qumbia Juan e Indio Rubio, entre otros.

“Los jóvenes corearon “Patria Querida” mientras el DJ Indio Rubio mezclaba el clásico nacional en vivo, acompañado de un imponente show de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Asunción a la medianoche. Un final que celebró a la juventud paraguaya y dio la bienvenida a la primavera", señalan.