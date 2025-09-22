Concepción: reo muere por politraumatismo tras caer del techo de la Penitenciaría Regional

Una persona privada de libertad (PPL) falleció este lunes en el Hospital Regional de Concepción a consecuencia de politraumatismo. Según las informaciones, el hombre de 32 años, que estaba cumpliendo 11 de 18 años de prisión por homicidio doloso, realizaba tareas en el techo de un tinglado ubicado dentro del penal.