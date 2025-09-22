Nacionales

Concepción: reo muere por politraumatismo tras caer del techo de la Penitenciaría Regional

Una persona privada de libertad (PPL) falleció este lunes en el Hospital Regional de Concepción a consecuencia de politraumatismo. Según las informaciones, el hombre de 32 años, que estaba cumpliendo 11 de 18 años de prisión por homicidio doloso, realizaba tareas en el techo de un tinglado ubicado dentro del penal.

Por Aldo Rojas
22 de septiembre de 2025 - 20:30
Tres internos del PCC fueron extraídos de la Penitenciaría Regional de Concepción.
El penal se encuentra a unos 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción (foto de archivo).Aldo Rojas

Se trata de Gustavo Vega Larrosa (32), quien, según sus familiares, a las 09:00 de este lunes se había comunicado vía telefónica con su hermana, María Griscelda Vega. En esa comunicación le comentó que iba a realizar unas tareas en el techo del tinglado ubicado dentro de la Penitenciaría Regional.

A las 11:00, su familia recibió la información sobre un accidente que sufrió Gustavo. Luego se dirigieron al hospital regional, donde se les comunicó su fallecimiento.

Según una fuente, la causa de muerte de Vega Larrosa fue politraumatismo.

Supuestamente, el hombre cayó al suelo desde unos 8 metros de altura mientras realizaba la reparación del techo del tinglado, que habría sido afectado por el temporal que azotó Concepción en las últimas horas.

