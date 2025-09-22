Concepción: reo muere por politraumatismo tras caer del techo de la Penitenciaría Regional

Se trata de Gustavo Vega Larrosa (32), quien, según sus familiares, a las 09:00 de este lunes se había comunicado vía telefónica con su hermana, María Griscelda Vega. En esa comunicación le comentó que iba a realizar unas tareas en el techo del tinglado ubicado dentro de la Penitenciaría Regional.
A las 11:00, su familia recibió la información sobre un accidente que sufrió Gustavo. Luego se dirigieron al hospital regional, donde se les comunicó su fallecimiento.
Según una fuente, la causa de muerte de Vega Larrosa fue politraumatismo.
Supuestamente, el hombre cayó al suelo desde unos 8 metros de altura mientras realizaba la reparación del techo del tinglado, que habría sido afectado por el temporal que azotó Concepción en las últimas horas.