Intervención fiscal tras hallazgo de un cuerpo sin vida en Emboscada

El agente fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía Zonal de Emboscada, realizó una intervención, en la mañana de este lunes, tras la comunicación del hallazgo de un cadáver en un terreno baldío ubicado a unos cincuenta metros de la avenida Guillermo Naumann, en el barrio San Cayetano.
El procedimiento se llevó a cabo a las 11:00, con la participación del médico forense del Ministerio Público, Ricardo Sosa, quien realizó la inspección correspondiente en el lugar.
Lea más: Hallan cadáver quemado en Falcón: hay un detenido
La víctima fue identificada como Cirilo Mariano Brítez, de 59 años. Durante la inspección médica no se constataron lesiones externas en el cuerpo. Según la observación del forense, la causa de muerte sería infarto agudo de miocardio.
El Ministerio Público prosigue con las diligencias correspondientes a fin de concluir las actuaciones relacionadas al caso.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy