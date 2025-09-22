Fuerte temporal deja importantes daños en San Pedro

El fenómeno climático se presentó con fuertes ráfagas de viento, caída de granizos y lluvias intensas, impactando especialmente a zonas rurales del segundo departamento.

Uno de los incidentes más graves fue reportado desde la unidad policial de Arroyo Atá, distrito de Nueva Germania, donde se derrumbó la antena de radio de comunicación interna y el techo de la sede policial fue destruido por el viento.

Además, varias localidades sufrieron cortes prolongados del servicio de energía eléctrica, caída de árboles sobre rutas y caminos, y la interrupción del servicio de telefonía celular en comunidades rurales. Funcionarios de la ANDE trabajan intensamente en la reposición del servicio, aunque el acceso a algunas zonas se complica debido a la intransitabilidad de caminos tras las lluvias.

Hasta el momento, no se puede precisar la magnitud total de los daños en viviendas y cultivos menores, debido a la falta de comunicación y energía eléctrica en varias zonas afectadas.

<b>Tras el temporal, mejora el clima</b>

Luego del violento temporal, la jornada de este lunes amaneció con cielo despejado y temperaturas agradables, lo que permite continuar con los trabajos de asistencia y evaluación de daños.

Autoridades locales y organismos de emergencia instan a la ciudadanía a reportar daños y situaciones de riesgo, al tiempo de tomar precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos.