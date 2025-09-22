Indígenas protestan este lunes: puntos de concentración y reclamos

Los pueblos indígenas van a movilizarse hoy en varios puntos del país. De acuerdo al comunicado emitido por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), alzarán la voz frente a la “indiferencia y el atropello” a sus derechos. “Nos movilizamos unidos y unidas en defensa de nuestra dignidad, nuestros territorios y nuestra vida”, indicaron.

Las protestas arrancarán a las 10:00 en Asunción, con caravanas que llegan desde distintos puntos del país.

Entre los lugares de concentración se destacan: Pozo Colorado, Mariscal Estigarribia, La Patria Alto Chaco, Cruce Toledo, Cruce Laguna Negra, Kuruguaty’y, Raúl Arsenio Oviedo, Yhú-Vaquería, Rotonda Jasy Kañy, Campo 9, Caaguazú, Cruce Bella Vista, Cruce Yvy Ja’u, Km 30 Alto Paraná y Ruta 12.

Los organizadores invitan a la ciudadanía a sumarse a la movilización en defensa de la tierra, la vida y la dignidad. “Esta no es solo una lucha indígena, es una causa de toda la sociedad paraguaya que sueña con justicia y respeto”, expresaron.

Motivos de la movilización:

Reapertura inmediata del Instituto Paraguayo del Indígena, su funcionamiento pleno y accesible.

Presupuesto real para compras de tierras, para garantizar la restitución y compra de tierras a las comunidades con trámites, que en algunos casos ya pasaron los 20 años de gestión.

El fin de los desalojos forzosos , la violencia, el despojo y las expulsiones ilegales de las comunidades.

La instalación de una mesa de diálogo nacional con todos los pueblos indígenas Queremos participación real, no simulada y respetuosa.

