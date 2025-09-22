Piden cárcel e inhabilitación para médico

El juicio oral y público al médico Aurelio Espínola Caballero por homicidio culposo del exdiputado liberal Fernando Nicora prosiguió este sábado pasado, con los alegatos finales de la querella.

Los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, representantes de Sonia Deleón viuda de Nicora, afirmaron que pese al grave cuadro que tenía Nicora, el acusado lo retuvo internado en su clínica La Veró, pese a la misma no contaba con la infraestructura ni la habilitación para el efecto. En ese sentido, destacaron que la habilitación que tenía la clínica era únicamente para atención ambulatoria, y en la época, estaba vencida.

Diagnóstico erróneo de Aurelio Espínola privó al paciente de asistencia adecuada, afirman

Esta situación privó al paciente de una atención calificada en tiempo y oportunidad, lo cual derivó en el agravamiento de su cuadro de manera irreversible.

“Lo que se cuestiona y es inexcusable para el acusado es el diagnóstico errado, él engañó al paciente y a la familia, omitió derivar con urgencia en tiempo oportuno a mi esposo a terapia intensiva para un soporte vital calificado con especialistas. Incluso intubación requería, pues presentaba visible cuadro severo de neumonía bilateral, covid, con dificultad respiratoria, que sumado a sus comorbilidades, es lo que redoblaba o reforzaba la obligación del médico a adoptar dicha medida”, explicó Sonia Deleón.

Internación y muerte de Fernando Nicora

Según los datos, Nicora consultó con Espínola el 17 de agosto de 2020 y el 19 del mismo mes fue internado en La Clínica, donde -a partir de un diagnóstico erróneo- recibió tratamientos alternativos como ozonoterapia y plasma, este último realizado de manera irregular.

La querella sostiene que Espínola aseguraba que Nicora no tenía covid-19 y ni siquiera realizó hisopado u otros estudios para chequear esta posibilidad. Ante el empeoramiento de su cuadro, el 22 del mismo mes la esposa traslada a Nicora a La Costa, donde falleció horas después.

Este juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.

En la semana pasada, el fiscal Giovanni Grisetti solicitó pena de 3 años y 6 meses para Espínola, así como la inhabilitación para ejercer la medicina por el mismo periodo.