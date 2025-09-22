Proyecto de reforma del transporte público “es inviable”, dice diputado Vaesken

El proyecto de ley de reforma de transporte público, que ya fue aprobada en el Senado, busca garantizar su funcionamiento continuo, incluso durante huelgas.
Subrayó que el proyecto ya está en la cancha de la Cámara Baja, donde en mesa directiva se acordó realizar una audiencia pública antes de su tratamiento en comisiones. Según Vaesken, el análisis podría darse en octubre, aunque aún no existe fecha definida.
Lea más: Reforma del transporte público: Proyecto aprobado en Senado garantiza el servicio las 24 horas
Para el diputado liberal, el proyecto va a ser aprobado porque hay los votos políticos, pero eso no significa que la iniciativa sea factible.
“No sé qué fin tiene este proyecto. Lo único que dicen es que va a impedir huelgas y se va a financiar solo, pero no funciona así”, expresó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El legislador planteó que se tenga en cuenta otras medidas en vez del proyecto, como redirigir los subsidios directamente al usuario en vez de darlos a los transportistas, estatizar las tarjetas de pasaje y que estén vinculadas al número de cédula para mayor control.
Lea más: Reforma del transporte público: estas son las principales modificaciones
“Con cosas sencillas se puede mejorar el servicio sin crear leyes”, apuntó.
Calidad de vida en riesgo
Vaesken advirtió que todos los días la ciudadanía sigue perdiendo tiempo y calidad de vida en los viajes interminables en los buses. “Ya perdimos dos años de este gobierno en un proyecto que considero inviable”, lamentó.
Lea más: Huelga de choferes: tripartita va a un cuarto intermedio para este miércoles
Valoró, sin embargo, que el transporte nocturno se haya implementado con éxito. “Es algo positivo, está en camino y está dando buenos resultados”, señaló.