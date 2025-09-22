Proyecto de reforma del transporte público “es inviable”, dice diputado Vaesken

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken sostuvo que el proyecto de ley que busca reformar el servicio de transporte público metropolitano no es viable, a pesar de contar con media sanción del Senado y respaldo político. Señaló que la iniciativa está lejos de resolver los problemas del sistema.