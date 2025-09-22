Sarampión: Salud recibe un lote de vacunas para controlar el brote

Hasta el viernes pasado, el Ministerio de Salud tenía oficialmente 38 casos confirmados de sarampión en Paraguay, además de 14 sospechosos. Los brotes se registran en San Pedro, sobre todo en las ciudades de Tacuatí, Nueva Germania y Santa Rosa del Aguaray.

En este contexto, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, aseguró que están reforzando el trabajo de recorrido casa por casa, para llegar a las poblaciones más alejadas y con dificultades de acceder a la inmunización. Resaltó que la semana pasada llegaron 100.000 nuevas dosis contra el sarampión, para ampliar el stock y evitar que falten.

Resaltó que en lo que va del mes de setiembre ya administraron 300.600 dosis. “Hay muy buena receptividad de la población, tanto para la vacunación de los niños que tenían el esquema completo y también los adultos hasta 59 años que no demuestren haber recibido dos dosis, por lo menos, de esta vacuna contra el sarampión”, indicó.

Consecuencias graves para los niños

El doctor resaltó que es necesaria la aplicación de dos dosis para evitar casos graves de sarampión, que pueden llegar a ser mortales. Señaló que se pueden prevenir complicaciones como neumonía, ceguera y encefalitis, por ejemplo.

Comentó, por ejemplo, que detectaron unos pocos casos en los que los niños enfermos habían recibido una dosis y no completaron su esquema. “Pero fueron muy leves en cuanto a los síntomas; las erupciones, por ejemplo, eran muy escasas en comparación a las personas no vacunadas”, señaló sobre la efectividad de las vacunas.