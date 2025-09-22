Nacionales

Temporal en Amambay: más de 100 casas destechadas

El temporal que azotó al departamento de Amambay generó cuantiosos daños en viviendas y algunas instituciones educativas. El distrito más afectado fue Cerro Corá, donde unas 80 casas fueron destechadas y gran parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica, según los datos. Desde la Gobernación, anunciaron que asistirán a los damnificados.

22 de septiembre de 2025 - 18:24
Vivienda ubicada en la ciudad de Cerro Corá, destechada.
Vivienda ubicada en la ciudad de Cerro Corá, destechada.

Las autoridades departamentales indicaron que están en plena tarea de relevamiento de datos para cuantificar el daño causado por el temporal registrado en Amambay. Sin embargo, datos preliminares indican que más de 100 viviendas fueron destechadas.

El evento climático también causó destrozos en algunas instituciones educativas y dejó sin suministro de energía eléctrica a una importante cantidad de usuarios.

“Estamos haciendo relevamiento de datos y asistiendo con chapas desde la Gobernación”, señaló el gobernador Juan Acosta (ANR).

Vivienda destechada en Zanja Pytã.
Vivienda destechada en Zanja Pytã.

Cerro Corá, el distrito más afectado

Hay reportes de algunos daños causados por el temporal en todo el departamento de Amambay. La ciudad más afectada fue Cerro Corá, según informaron las autoridades.

“Es un día difícil por todo lo que pasó, hay muchas familias perjudicadas, son unas 80 viviendas que quedaron sin techo y el 90% de los usuarios están sin energía eléctrica”, manifestó Wilfrido Figueredo (ANR), intendente de la ciudad de Cerro Corá.

Además, la cocina-comedor de la escuela Ytororõ, ubicada en la colonia Santa Clara, fue destechada, según el jefe comunal.

La cocina y comedor de la Escuela Ytororõ se ubicada en la colonia Santa Clara del distrito de Cerro Corá, también se destechó.
La cocina y el comedor de la escuela Ytororõ, ubicada en la colonia Santa Clara del distrito de Cerro Corá, también se destechó.

Viviendas de Zanja Pytã y un comedor comunitario de PJC, destechados

De acuerdo con informaciones brindadas por Pablino Arévalos (ANR), intendente de Zanja Pytã, hasta el momento recibió reportes de cinco viviendas destechadas en el distrito.

Por otro lado, en Pedro Juan Caballero, un comedor comunitario que beneficia a 80 niños y 15 adultos mayores también fue destechado.

Lea más: Temporal destecha el pabellón de una escuela en Pedro Juan Caballero

Un comedor donde se alimentan 80 niños y 15 adultos mayores vulnerables, también se destechó en Pedro Juan Caballero.
Un comedor, donde se alimentan 80 niños y 15 adultos mayores vulnerables, también se destechó en Pedro Juan Caballero.

El encargado del local, Jorge Valenzuela, lamentó la situación y dijo que espera una respuesta de parte de las autoridades para la reparación del daño.

