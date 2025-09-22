Temporal en Amambay: más de 100 casas destechadas

Las autoridades departamentales indicaron que están en plena tarea de relevamiento de datos para cuantificar el daño causado por el temporal registrado en Amambay. Sin embargo, datos preliminares indican que más de 100 viviendas fueron destechadas.

El evento climático también causó destrozos en algunas instituciones educativas y dejó sin suministro de energía eléctrica a una importante cantidad de usuarios.

“Estamos haciendo relevamiento de datos y asistiendo con chapas desde la Gobernación”, señaló el gobernador Juan Acosta (ANR).

Cerro Corá, el distrito más afectado

Hay reportes de algunos daños causados por el temporal en todo el departamento de Amambay. La ciudad más afectada fue Cerro Corá, según informaron las autoridades.

“Es un día difícil por todo lo que pasó, hay muchas familias perjudicadas, son unas 80 viviendas que quedaron sin techo y el 90% de los usuarios están sin energía eléctrica”, manifestó Wilfrido Figueredo (ANR), intendente de la ciudad de Cerro Corá.

Además, la cocina-comedor de la escuela Ytororõ, ubicada en la colonia Santa Clara, fue destechada, según el jefe comunal.

Viviendas de Zanja Pytã y un comedor comunitario de PJC, destechados

De acuerdo con informaciones brindadas por Pablino Arévalos (ANR), intendente de Zanja Pytã, hasta el momento recibió reportes de cinco viviendas destechadas en el distrito.

Por otro lado, en Pedro Juan Caballero, un comedor comunitario que beneficia a 80 niños y 15 adultos mayores también fue destechado.

El encargado del local, Jorge Valenzuela, lamentó la situación y dijo que espera una respuesta de parte de las autoridades para la reparación del daño.