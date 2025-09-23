Agentes penitenciarios levantan huelga tras 16 días frente al Ministerio de Justicia

Después de 16 días de huelga de hambre frente al Ministerio de Justicia, un grupo de ocho agentes penitenciarios decidió levantar la medida tras alcanzar un acuerdo parcial con la institución.

Vicente Ruiz Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Centros Educativos y Penitenciarios, explicó que “no salimos tanto como queríamos, pero solucionamos el problema de recategorización, el seguro médico y otros beneficios en tratativa. Creemos que va por buen camino”.

El principal reclamo de los agentes fue la ejecución de la recategorización salarial, aprobada en 2024, pero que nunca llegó a implementarse. Según Ruiz Díaz, “nos robaron tres meses. Desde julio se tenía que haber aplicado y recién ahora se cumplirá desde octubre”.

Según detalló, varios de los puntos acordados aún dependen del envío de una adenda por parte del Ministerio de Economía al Congreso Nacional.

Una negociación a medias

Los agentes penitenciarios calificaron el resultado como “satisfactorio a medias”. Si bien lograron avances, advierten que el cumplimiento total de los compromisos deberá concretarse a más tardar a fines de octubre.

“Si no se consolida lo pactado, volveremos a otra medida de fuerza”, adelantó Ruiz Díaz.