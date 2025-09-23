Agricultores dan tregua al gobierno, mientras indígenas se manifiestan con cierre intermitente de la ruta PY08

Los productores agremiados en una asociación, provenientes de San Pedro y Canindeyú, habían anunciado que desde esta semana saldrían a la ruta con sus respectivas maquinarias agrícolas con el propósito de expresar sus reclamos. Exigen a las autoridades del Gobierno nacional mayor acompañamiento a los agricultores, principalmente en la parte crediticia, asesoramiento técnico, entrega de insumos, semillas y otros tipos de apoyo.

También exigen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el arreglo de la ruta PY08, de unos 130 kilómetros.

El dirigente Antonio Cabrera señaló que, por el momento, no habrá corte de ruta por parte de los labriegos, debido a que para mañana fueron convocados ante el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, para una importante reunión. Durante el encuentro propondrán posibles soluciones a los problemas que vienen afectando desde hace más de cinco años a miles de productores a consecuencia de diversos factores, indicó.

“Por ahora estamos dando una tregua a las autoridades de los diferentes organismos del Estado, ya sea Ministerio de Agricultura, Banco Nacional de Fomento (BNF), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), entre otros, con el objetivo de salir de este difícil momento en que nos encontramos muchos de los labriegos que trabajamos en la agricultura”, subrayó Cabrera.

En otro momento, refirió que un importante grupo de agricultores se concentrará mañana al costado de la ruta PY08, en la cercanía de la fábrica de Inpasa, ubicada entre los municipios de Guayaybí y Liberación. Esperarán el resultado de la reunión con el ministro Carlos Giménez y otros representantes del gobierno.

Comunidades indígenas

Por otra parte, un grupo de familias de las comunidades indígenas Ñu Apu´a de Choré y Buena Vista de Guayaybí se encuentra realizando un corte de la ruta PY08 en el lugar conocido como barrio San Pedro, del municipio de Guayaybí.

Los manifestantes exigen la inmediata reapertura de la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), ubicada en la capital del país, y el cambio del presidente de la institución, general (SR) Juan Ramón Benegas. Además, solicitan que los funcionarios de dicho establecimiento público trabajen en la asistencia en favor de los pueblos originarios de todo el país, aseveró el líder de Ñu Apu´a, Ceferiano Romero.