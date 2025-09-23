Ataque de abejas deja 10 personas heridas y un perro muerto en Coronel Bogado

Un enjambre de abejas mantuvo en zozobra por varias horas a pobladores del barrio Santa Rita de la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa. Varias personas resultaron picadas en las inmediaciones, de entre las cuales siete pobladores y tres bomberos requirieron atención en el Hospital Distrital de Coronel Bogado (HDCB).

El episodio tuvo lugar cerca de las 15:00 de este lunes 22 de septiembre, en una residencia sobre la calle General Díaz, entre Alberdi y 25 de Noviembre. Una familia notificó la presencia de las abejas en una chimenea ubicada en el fondo de la casa.

Debido a los ataques de los insectos, los voluntarios debieron cerrar las calles en un radio de dos cuadras para evitar más afectados.

Producto de múltiples picaduras, un perro de uno de los vecinos de la zona murió, según el reporte de los bomberos voluntarios.

Extrajeron las abejas

Por fortuna, no hubo casos graves ni necesidad de atención más compleja por las picaduras, según manifestó el director del HDCB, doctor Manuel Codas. No obstante, recomendó mantenerse alerta ante la presencia de abejas en la zona.

Uno de los voluntarios, que se dedica a la apicultura, logró la extracción segura de la abeja reina, lo que permitió la dispersión de los insectos.

El comandante de la estación de bomberos, Alexis Ávalos, indicó que en lo que va del mes han atendido cerca de cuatro casos similares. Manifestó que es recomendable llamar a los bomberos o a un apicultor en caso de detectar la presencia de abejas, ya que en esta época se encuentran en etapa de producción de miel.

Por su parte, un médico del HDCB expresó que este tipo de episodios puede provocar un shock anafiláctico, por lo que recomendó evitar la exposición y, en caso de dificultad para respirar después de una picadura, acudir rápidamente a un servicio de salud.