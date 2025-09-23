Cardenal Martínez y Círculo de Médicos hablarán sobre corrupción en salud

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, comentó que la directiva de ese gremio se reunirá hoy con el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez, para discutir asuntos de “corrupción estructural” en el Ministerio de Salud Pública.

La reunión tendrá lugar hoy en el Arzobispado de Asunción y el doctor Rodas expresó optimismo de que el cardenal Martínez acceda al pedido de los galenos de actuar como “mediador” entre el gobierno y el Círculo de Médicos, que denuncia hechos de corrupción relacionados al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).

El Fonaress, con un presupuesto anual de 20 millones de dólares, es un organismo creado por ley para asistir a pacientes con patologías complejas de tratamiento prohibitivamente costoso.

Sin embargo, el Círculo de Médicos denuncia que el organismo funciona “bajo el control discrecional de una sola persona, sin rendición de cuentas, sin información clara sobre los ingresos ni sobre el destino de gran parte de los fondos, con la anuencia de la máxima responsable del órgano rector de la salud, como reza un comunicado del Círculo al que el doctor Rodas hizo eco hoy.

El comunicado resalta que la situación fue denunciada ante la ministra de Salud, María Teresa Barán, de quien “se recibió como respuesta únicamente el silencio”.

“Si en la Tierra no hay nadie que pueda resolver este mal...”

El doctor Rodas recordó que la Contraloría General de la República intervino y corroboró las denuncias del Círculo de Médicos, además de recomendar una serie de medidas de mejora que, según denuncian los galenos, el Fonaress no ha cumplido, algo que el Círculo ha calificado como “desacato institucional”.

“Si en la Tierra no hay nadie que pueda resolver este mal, este virus endémico de la corrupción, vamos a recurrir al más allá a través del cardenal”, dijo el titular del Círculo de Médicos.

El Círculo de Médicos exige que la Contraloría remita al Poder Judicial el caso y que los miembros del comité ejecutivo del Fonaress sean removidos de sus cargos e investigados.