Elecciones municipales CDE: hoy es la fecha límite para la presentación de padrones electorales

El plazo para que las organizaciones políticas presenten ante la mesa de entrada del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sus padrones electorales depurados en medio magnético, con la determinación del departamento, distrito, local de votación y cantidad de mesas receptoras de votos, vence hoy martes.

Este procedimiento se realiza hasta las 13:00 de hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 353 de la Ley Nº 834/96, modificado por la Ley Nº 1.890/02.

Conforme al Cronograma Electoral para la Elección de Intendente Municipal del distrito de Ciudad de Este, departamento de Alto Paraná.

Las Elecciones Internas Simultáneas de las Organizaciones Políticas se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025 y la Elección de Intendente el domingo 9 de noviembre de 2025.

El intendente que resulte electo, completará el periodo municipal 2021 – 2026, del exintendente Miguel Prieto, quien fue imputado por presunta lesión de confianza y uso de documentos falsos en el marco de una causa que investiga el desembolso irregular de más de G. 311 millones en el año 2020.