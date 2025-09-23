Se inicia el asfaltado en Mariscal López: zonas bloqueadas desde hoy

De acuerdo al informe del Ministerio de Obras Públicas, a partir de hoy martes 23 de setiembre se iniciará la colocación del asfalto definitivo en la avenida Mariscal López.

Los trabajos se centrarán en dos puntos específicos:

Desde Capitán Brizuela en dirección hacia Santa Teresa, en el carril de ingreso a Asunción.

En la zona de Waldino R. Lovera, en dirección hacia Santa Teresa, sobre la calzada que conduce hacia San Lorenzo.

En las primeras horas de la mañana se mantendrá la circulación normal en ambas calzadas, para luego proceder al cierre de una de ellas y habilitar la opuesta como doble mano. De manera alternada, este mismo esquema se aplicará en sentido contrario durante la tarde, garantizando fluidez en los horarios de mayor circulación.

¿Cuándo culminarán estos trabajos?

Las tareas están previstas hasta el sábado 27 de setiembre, dependiendo de las condiciones climáticas. Se ejecutarán por tramos y cada sector intervenido será habilitado en el mismo día, promete el Ministerio de Obras.

Para agilizar el tránsito, la Patrulla Caminera brindará apoyo con la orientación de los conductores.

