Ciudadanos se manifiestan para exigir suspensión de obras en Mariscal López

Vecinos de los barrios Santa María, Estanzuela y Villa Esperanza -entre Fernando de la Mora y Asunción- encabezaron una manifestación para exigir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que suspenda las obras de desagüe pluvial en la avenida Mariscal López.

Según detalló Bernardo Esquivel, uno de los manifestantes, las obras dejan una considerable acumulación de agua en una zona donde con las lluvias ya hay desbordes, por lo que ahora existe un mayor riesgo de inundaciones.

“Están rejuntando el agua; este canal lo hicimos nosotros a pulmón, el empedrado y todo eso hicimos nosotros porque la Municipalidad no se animó. Se hizo un buen trabajo, pero con lluvias normales ya se desborda todo y a mucha gente ya le entra a sus casas”, comentó.

Asimismo, aseguró que se “mintió” a los vecinos con las obras y por esto piden una intervención por parte de la Municipalidad de Fernando de la Mora.

Dos ciudades afectadas

Por su parte, Gilberto Valdez, oriundo del barrio Ytay de Asunción, confirmó que no solamente Fernando de la Mora estaría afectada por el desagüe en la calle 8 de Septiembre, sino también la capital del país.

“Venimos muy preocupados por lo que va a tener la implicancia de estas obras; hay varios factores que no se consideraron y no se puede medir el daño que va a ocurrir. Es tiempo de que las autoridades tomen con responsabilidad las coas que están haciendo para corregir esta situación. Se desemboca en Laguna Grande y va a convertirse en una represa”, detalló.

