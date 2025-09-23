Una joven terminó herida en la fiesta de debut del Cente

Lo que para muchas jóvenes fue una gran fiesta en el Club Centenario, terminó mal para una familia socia el sábado pasado. Según relataron en redes sociales, la madre de una debutante denunció que una persona lanzó con fuerza una copa de vidrio hacia la pista de baile y terminó provocándole un gran corte en la cabeza a su hija.

El presidente de la Comisión Directiva, Eduardo María Livieres Guggiari, aseguró a través de un video compartido en las redes oficiales que la fiesta “salió 10 puntos” y participaron familias de 140 debutantes.

“Pero con sorpresa, nos enteramos a eso de las 3:50 aproximadamente de un lamentable hecho. Quiero resaltar que había más de 6.000 personas. Hubo alguna persona desubicada y —con los padres de una debutante— estamos haciendo el máximo esfuerzo para individualizar quién fue el que arrojó una copa de vidrio”, manifestó.

Aseguró que el Club Centenario, en contacto con los padres de la víctima, ya formuló la denuncia de ese hecho que implicó una lesión. “Una sola persona no puede empañar un esfuerzo, toda una celebración de la primavera y una fiesta tan linda y tradicional como lo es la fiesta de debut del Centenario”, agregó.

Resaltó que desde la Comisión Directiva no van a dejar “impune” este hecho y abrirá un sumario para tomar las medidas disciplinarias contra del agresor, cuando sea identificado.

Volverán a sumariar a Jaeggli

Por otra parte, habló de los panfletos de protesta arrojados por un dron, por el exsenador Alfredo Jaeggli. En los papeles expuso una vez más su descontento por la polución sonora y su suspensión.

“Quiero resaltar que el señor Jaeggli, ante tantos disparates que he escuchado por parte de esta persona, el Club Centenario no le sancionó al señor Jaeggli por hacer un reclamo. Ante esa petición, el Club hizo todo lo necesario en relación con la insonorización; sin embargo, sigue insistiendo”, señaló.

Afirmó que fue suspendido, pero no por su reclamo. “El señor Jaeggli entró a un evento privado de otro socio que estaba usufructuando las instalaciones del salón a amenazar que iba a traer un arma de fuego o que tenía un arma de fuego y que iba a meter bala, por ese tipo de inconductas se le hizo un sumario y se le aplicó una suspensión de un año y seis meses”, manifestó el presidente del club.

Calificó de irresponsable al exsenador y dijo que las dos personas que lo ayudaron a ingresar el dron a la fiesta ya fueron identificadas. “Ese dron fue y se atascó contra un árbol que estaba a cinco metros de un cable de media tensión, que pasa en las instalaciones del club. Una absoluta irresponsabilidad”, enfatizó.

Informó además que el parlamentario será sometido a un nuevo sumario por este hecho. “Él va a tener nuevamente el derecho a la defensa y en el anterior sumario también tuvo su derecho a la defensa”, aseguró.