Video: adolescente recibe puñetazo por defender a su compañera acosada en Caacupé

La víctima, un menor, intervino cuando su amiga estaba siendo acosada por un joven identificado como Daniel Maldonado, quien descendió de un biciclo y le propinó un golpe directo al rostro, para luego huir junto a un cómplice aún no identificado.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien aseguró contar con grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Pese a ello, hasta el momento no se ha informado sobre ninguna detención.

Testigos confirmaron el hecho, y el adolescente fue atendido en el Hospital Regional de Caacupé, donde se constató la lesión.

Este episodio pone de manifiesto la gran vulnerabilidad de los menores frente a situaciones de acoso y agresión en espacios públicos, así como la preocupante falta de respuestas inmediatas por parte de las autoridades competentes.

La madre de la víctima reclama con urgencia que se agilice la investigación, y solicita que se implementen medidas efectivas para proteger a su hijo y evitar que vuelva a ser víctima de hechos similares.

