Dos atractivos en Cerro Corá para disfrutar y relajarse durante el fin de semana largo

El fin de semana largo que se aproxima puede ser una ocasión propicia para optar por el turismo interno en familia o entre amigos. En Amambay, emergen dos alternativas que tienen en común un espacio para acampar: el mirador Cerro Bandera que posibilita la vista de unos paisajes maravillosos ofrecidos por la naturaleza a través de la Cordillera del Amambay, mientras que el establecimiento denominado Piundo, a orillas del Río Aquidabán, es un lugar ideal para la pesca deportiva, además de acampar y pasar unas horas de relax.

Mirador Cerro Bandera

En la cima del Cerro Sarambi, el Mirador Cerro Bandera es un atractivo por excelencia de los amantes de la aventura en contacto con la naturaleza. Permite tener a la vista lo imponente de gran parte de la Cordillera del Amambay y un maravilloso paisaje.

Está situado a unos 52 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay.

Para tener un acceso más práctico y placentero en la zona, hace un año se habilitó un establecimiento denominado Ka’aguy Piro’y, que se constituye en una puerta de entrada al sitio, ofrece una zona para acampar y un espacio de recreación con todas las comodidades necesarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las personas encargadas del local es Carolina Escobar, quien explicó que para ingresar y escalar el Cerro se abona la suma de G. 15.000, si la idea es pasar un día en el sitio, la entrada cuesta G. 30.000, por G. 50.000 se tiene derecho a acampar y si pagás G. 100.000 tenés derecho a alimentación; el costo varía según el menú solicitado, según aclaró la encargada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El establecimiento queda al costado mismo de la Ruta PY-05 por lo que es de fácil acceso.

Piundo: una opción para acampar y pescar

El establecimiento denominado Piundo, es un lugar con todo un potencial por desarrollar como atractivo turístico; su privilegiada ubicación geográfica le permite proponer a los visitantes un espacio para realizar pesca deportiva en una parte del Río Aquidabán, pero muchos van con el simple propósito de disfrutar de la vista del cauce hídrico y su entorno o refrescarse.

En el casco principal, también ofrecen un espacio para acampar; en resumidas cuentas, Piundo es un destino ideal para una escapada durante el fin de semana largo y disfrutar de un momento de relax para retomar energías.

El establecimiento está ubicado en la colonia Gasory, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, con fácil acceso por la Ruta PY-05 a unos 60 km de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Turismo de naturaleza es ideal para este fin de semana largo en Alto Paraná

Proyectan mejoras y anuncian campamento

Fernando Torres, responsable de comunicación de la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Amambay, señaló que desde la institución proyectan mejoras en materia de infraestructura y la colocación de señaléticas que permitan a los visitantes un acceso cada vez más fructífero en ambos lugares.

Por otro lado, organizan un campamento, senderismo y reforestación en zona del Cerro Bandera los días 04 y 05 de octubre próximos; los interesados pueden contactar al 0993552176. El propósito es seguir desarrollando el potencial turístico del Departamento, señalaron desde la institución gubernativa.