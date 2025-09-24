Embajada de Palestina se expresa ante “los crecientes reconocimientos internacionales”

El embajador de Palestina en Brasil, concurrente en Paraguay, Ibrahim Alzeben, envió a la redacción de ABC un comunicado en el que expresa su “llamado especial al Gobierno de la República del Paraguay para que se sume a este esfuerzo internacional y apoye de manera activa el camino de la paz y el proceso en andamiento de reconocimiento global del Estado de Palestina“.

En 2011, Paraguay estuvo entre los latinoamericanos que reconocieron a Palestinacomo un Estado libre e independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967.

La misiva del embajador Alzeben expresa lo siguiente: “el pueblo palestino en la patria y en la diáspora, acoge profundo agradecimiento y bienvenida a los crecientes reconocimientos internacionales del Estado de Palestina, y reafirma que dicho reconocimiento no es un obsequio ni una concesión, sino el pleno ejercicio de un derecho histórico, legal y moral del pueblo palestino, que lucha desde hace más de siete décadas por la libertad, la independencia y la soberanía sobre su tierra".

Agrega que “estos reconocimientos reflejan la voluntad de la comunidad internacional de hacer prevalecer el derecho internacional y las resoluciones de la legitimidad internacional, y confirman que el mundo reconoce cada vez más que la continuación de la ocupación israelí constituye el principal obstáculo para alcanzar la paz y la seguridad en la región y en el mundo entero”.

El comunicado, menciona también, entre otros puntos, Que “el pueblo palestino reafirma su firme compromiso con una paz justa y global basada en los principios del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y rechaza categóricamente toda forma de ocupación, asentamientos y agresiones, por mucho tiempo que transcurra. Los pueblos no desaparecen, los derechos no caducan, y la voluntad libre es más fuerte que cualquier fuerza opresora”.

“En este contexto, hacemos un llamado especial al Gobierno de la República del Paraguay para que se sume a este esfuerzo internacional y apoye de manera activa el camino de la paz y el proceso en andamiento de reconocimiento global del Estado de Palestina. Su apoyo representaría una valiosa contribución a la construcción de un futuro de convivencia pacífica y respeto mutuo entre los pueblos", dice la nota firmada por el diplomático palestino.

Concluye que “el reconocimiento del Estado de Palestina es una inversión en un futuro de paz con justicia; es el camino más seguro para construir un mundo más estable, seguro y libre de la espiral de violencia y extremismo que genera la continuidad de la ocupación".