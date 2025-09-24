Hallan cuerpo sin vida de joven desaparecida en el río Jejuí

El vuelco ocurrió por causas aún no determinadas el domingo 21 de septiembre, aproximadamente a las 19:00, cuando cuatro personas se encontraban navegando en una canoa de pequeño porte en el río Jejuí. Dos ocupantes lograron sobrevivir, mientras que otros dos desaparecieron, presumiéndose inicialmente un caso de ahogamiento.
Los fallecidos fueron identificados como Ariel Villagra (mayor de edad) y Araceli Ortiz (18), cuyo cuerpo fue encontrado hoy tras intensa búsqueda.
Los sobrevivientes son Jorge León (41) y una menor de 15 años, ambos de la ciudad de Liberación.
Ayer fue rescatado el cuerpo sin vida de Ariel Villagra (mayor de edad) y este miércoles, las tareas coordinadas entre familiares, personal de la comisaría local, la Prefectura Naval y el Ministerio Público zonal culminaron con el hallazgo del cuerpo de Araceli Ortiz, cerrando así la operación de búsqueda.
Luto y llamado a la conciencia
El trágico desenlace enluta a la comunidad, dejando un profundo dolor en las familias afectadas. Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al navegar en el río, especialmente utilizando embarcaciones adecuadas y chalecos salvavidas.
El río Jejuí, si bien es un atractivo natural para la pesca y el turismo, representa un alto riesgo por su fuerte corriente y la presencia de obstáculos naturales.