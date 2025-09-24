Hallan cuerpo sin vida de joven desaparecida en el río Jejuí

SAN PEDRO. Fue hallado el cuerpo sin vida de Araceli Ortiz (18), quien permanecía desaparecida desde el domingo por la tarde tras el vuelco de una embarcación en el río Jejuí, entre los distritos de Liberación y General Resquín. Con este hallazgo, culmina la búsqueda de las dos personas que habían sido arrastradas por la corriente.