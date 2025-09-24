Niña de dos años se atraganta con maní y así le salvaron la vida en el Ineram

Una pequeña de 2 años debió ser intubada y trasladada a terapia intensiva tras sufrir una grave obstrucción de las vías respiratorias por haber consumido maní. Posteriormente, la niña tuvo que ser llevada a terapia intensiva también para recibir tratamiento por una neumonía.