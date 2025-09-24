Nacionales

Reponen equipos que fueron hurtados durante obras en el Colegio Técnico Nacional

La Asociación de Cooperadora Escolar del Colegio Técnico Nacional, confirmó que la empresa encargada de las refacciones en la institución educativa, se hizo cargo y repuso parte de los equipos que fueron hurtados de los laboratorios, durante la realización de las obras. La denuncia se realizó el pasado 12 de septiembre.

24 de septiembre de 2025 - 18:04
Algunos artículos de Construcciones Civiles devueltos tras hurto en el Colegio Técnico Nacional.
Algunos artículos de Construcciones Civiles, repuestos tras hurto en el Colegio Técnico Nacional.

Alcides Hoffmeister, director del Colegio Técnico Nacional (CNT), denunció el pasado viernes 12 de septiembre, ante la comisaría local, el hurto de equipos de laboratorio de diferentes especialidades, suceso ocurrido durante las obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú Binacional.

Los trabajos fueron adjudicados por la hidroeléctrica a la Compañía de Construcciones Civiles (CCC), por US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones). El representante legal de la firma es Mauricio Javier Cordero Codas.

Según los reclamos, los únicos con acceso a los laboratorios durante dos meses de reparaciones, fueron los responsables de la compañía privada. Las especialidades afectadas por el hurto fueron Informática, Electromecánica, Construcciones Civiles y Mecánica Industrial.

Reposición de equipos

Verónica Cabañas, presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), del CTN, confirmó a ABC que la constructora a cargo de las obras repuso parte de los equipos que fueron hurtados durante los trabajos.

Una primera entrega de materiales fue realizada el jueves pasado, mientras que el resto sería repuesto en el transcurso de la semana, según dijo Cabañas.

Más insumos de Construcciones Civiles entregados por empresa adjudicada a obras en el CTN.
Más insumos de Construcciones Civiles entregados por empresa adjudicada a obras en el CTN.

Máquinas termofusoras, acalanadoras y palas fueron algunas de las herramientas repuestas por CCC.

