Reponen equipos que fueron hurtados durante obras en el Colegio Técnico Nacional

La Asociación de Cooperadora Escolar del Colegio Técnico Nacional, confirmó que la empresa encargada de las refacciones en la institución educativa, se hizo cargo y repuso parte de los equipos que fueron hurtados de los laboratorios, durante la realización de las obras. La denuncia se realizó el pasado 12 de septiembre.