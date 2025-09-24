Reponen equipos que fueron hurtados durante obras en el Colegio Técnico Nacional

Alcides Hoffmeister, director del Colegio Técnico Nacional (CNT), denunció el pasado viernes 12 de septiembre, ante la comisaría local, el hurto de equipos de laboratorio de diferentes especialidades, suceso ocurrido durante las obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú Binacional.
Los trabajos fueron adjudicados por la hidroeléctrica a la Compañía de Construcciones Civiles (CCC), por US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones). El representante legal de la firma es Mauricio Javier Cordero Codas.
Según los reclamos, los únicos con acceso a los laboratorios durante dos meses de reparaciones, fueron los responsables de la compañía privada. Las especialidades afectadas por el hurto fueron Informática, Electromecánica, Construcciones Civiles y Mecánica Industrial.
Reposición de equipos
Verónica Cabañas, presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), del CTN, confirmó a ABC que la constructora a cargo de las obras repuso parte de los equipos que fueron hurtados durante los trabajos.
Una primera entrega de materiales fue realizada el jueves pasado, mientras que el resto sería repuesto en el transcurso de la semana, según dijo Cabañas.
Máquinas termofusoras, acalanadoras y palas fueron algunas de las herramientas repuestas por CCC.