Floristas de Isla de Francia accionan para frenar solapado desalojo del IPS

Desde hace 40 años el IPS le alquila unos 15 lotes de diferentes dimensiones a los floristas en la privilegiada zona conocida como Isla de Francia para que oferten plantas ornamentales, flores, planteras, pastos, abonos y artículos de jardinería en general. Con el correr de los años los costos del alquiler comenzaron a subir y hoy el promedio por lote es de G. 25 millones mensuales.

Los viveristas ocupan una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados sobre la calle Tte. Carlos Rocholl, que une Aviadores del Chaco con Coronel Alejo Silva (calle del Colegio Goethe). El resto de la propiedad de 43.000 metros cuadrados se encuentra en la parte trasera de los viveros y que es la fracción disponible para que el IPS pueda ofertar en un concurso de precios para otros comerciantes.

El abogado de los floristas, Rafael Fretes Baruja, declaró a ABC que sorpresivamente se enteraron que el jueves 18 de setiembre pasado el IPS hizo un llamado a concurso de precios para alquilar los 15 lotes ocupados por los floristas, ignorando los lotes que están a libre disposición. Lo peor, es que el viernes 19 de setiembre se cerraba la presentación de las ofertas.

Indicó que ante las quejas, el Consejo de Administración del IPS se vio obligado a extender hasta hoy viernes 26 de setiembre, a las 14:15, la presentación de las ofertas en sobre cerrado.

Presentan amparo

El abogado Fretes Baruja manifestó que ante el atropello que se viene tuvieron que presentar un amparo constitucional para que se suspenda el concurso, teniendo en cuenta que viola el Reglamento de Administración de Inmuebles del IPS, actualizado en el 2024, que establece que los únicos inmuebles que pueden ser llamados a concursos de ofertas son los lotes que están libres y disponibles. Reiteró que la fracción ocupada por los 15 viveristas no pueden ser objeto del llamado por lo cual interpretan que se trata de un desalojo solapado probablemente para encarar otros emprendimientos.

El profesional del Derecho informó que la Justicia admitió hoy el amparo constitucional y que mañana se notificará formalmente al IPS, con lo cual la previsional debería suspender el concurso de precios hasta que se resuelva el conflicto.

Indicó que le llama la atención que el IPS actúe de esta manera contra los floristas que pagan por los alquileres de los lotes cuando que hay inmuebles disponibles.

Dijo que como abogado también comunicó la admisión de la acción al IPS y los floristas que viven de este trabajo tan noble están a la espera de la información oficial.

Isla de Francia no solo es una zona comercial sino también representa reserva ecológica para el barrio Ykua Satí y de hermoseamiento. Esta actividad beneficia a más de un centenar de trabajadores dedicados a la jardinería como vendedores, proveedores, fleteros, pasteros, etc., que se podría perder si el IPS privilegia a un grupo empresarial emergente que cuida también los fondos de la previsional, según dijeron los floristas.