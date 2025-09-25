“Herramientas para la buena comunicación”, disponibles desde este sábado

La organización del evento es conjunta entre el CVP (Club Veteranos de Prensa) y FAP (Futbolistas Asociados del Paraguay), con el apoyo de ABC Color. Las fechas marcadas son las de los sábados 27 de setiembre, 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, de 8:30 a 11:00 en cada ocasión, en las instalaciones de Zielo Hotel (Madame Lynch 2833, Asunción).

El Seminario está esencialmente orientado hacia periodistas activos y estudiantes de medios de comunicación, aunque igualmente admitirá interesados en general. No habrá inscripción previa, por lo que en la jornada inaugural de este sábado, los interesados deberán anotarse en modo presencial, a partir de las 8:00 en el local fijado para el acontecimiento.

Se entregarán diplomas a quienes hayan asistido al 75 % de las jornadas, según indicaron los organizadores. Para mayores informes, el teléfono habilitado es el 0981 462494.

Los cuatro módulos programados son los siguientes:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Módulo 1 (27 de setiembre): Tema A (08:30): Introducción al evento. Disertante Gustavo Rojas Bogarín, presidente del CVP. Tema B (09:00): Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos. Disertante: Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Módulo 2 (25 de octubre): Tema A (08:30): Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente Disertante: Mabel Rehnfeldt, periodista de investigación de ABC Color. Tema B (09:45): Comunicación corporativa e institucional. Disertante: Hugo Vigray, especialista en asesoría de prensa, publicista y libretista.

* Módulo 3 (15 de noviembre): Tema A (08:30): Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos, Disertante: Enrique Ocampo, analista económico, ex funcionario del BCP. Tema B (09:45): El futbolista: Éxito, fama, infortunio y olvido. Mesa Redonda: Rogelio Delgado, Paulo Da Silva, Roberto Fernández y Francisco Arce. Moderador: Ramón Ángel Hicks.