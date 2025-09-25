Indígenas anuncian intensificación de protestas para exigir salida del presidente del Indi

Este jueves, los indígenas que están instalados en Asunción se manifestaron nuevamente para exigir varias reivindicaciones. Entre los principales reclamos figuran la destitución de Juan Ramón Benegas como presidente del Indi y la reapertura de una oficina central del ente en la Capital.

Mario Rivarola, dirigente indígena, explicó que los representantes de las comunidades que llegaron a Asunción para dialogar con el Gobierno se trasladarán al interior, donde están instalados los piquetes, con el objetivo de reforzar las medidas de fuerza hasta que Benegas renuncie o sea destituido.

“Vamos a seguir en movilizaciones permanentes hasta que nos escuchen. De acá nos vamos al campo para seguir con la movilización hasta que el presidente del Indi se vaya”, remarcó.

Agregó que, por el momento, no volverán a dialogar con ninguna autoridad. “Ahora, destitución inmediata del presidente del Indi, después vamos a conversar sobre otras cosas”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presidente de Indi reiteró a líderes indígenas que habilitará oficina en Asunción

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionan autoritarismo de Benegas

Por su parte, la dirigente Bernarda Pesoa cuestionó a Benegas por su conducción autoritaria y aseguró que no puede seguir al frente del Indi porque desconoce el marco jurídico que protege a los pueblos originarios.

“Vamos a fortalecernos en el campo y vamos a volver con muchas más fuerza para exigir que este presidente sea destituido en el cargo”, expresó.

Lea más: Crítica situación de niños por falta de alimentos en manifestación indígena

También manifestó que las comunidades se sienten decepcionadas porque, durante las movilizaciones, no recibieron ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades del Indi ni del Gobierno, a pesar de la presencia de niños y adultos mayores en las protestas.