Crítica situación de niños por falta de alimentos en manifestación indígena

El vocero de las comunidades indígenas, Jorge Dilson Vera Aquino, explicó que los líderes indígenas se trasladaron del punto de la manifestación hasta Ciudad del Este para solicitar víveres al gobernador, teniendo en cuenta que llevan varias horas sin alimentarse.

“Pedimos una reunión con el gobernador para solicitar acompañamiento y ayuda. Estamos sin desayunar ni almorzar, y probablemente tampoco cenemos si no recibimos asistencia. Lo que más nos preocupa son los niños; por eso pedimos aunque sea salame y galletas para aguantar”, manifestó.

En horas de la mañana, el secretario de Acción Social de la Gobernación, Estanislao Gómez, mantuvo un encuentro con los indígenas en el punto de protesta y se comprometió a gestionar una reunión con el gobernador. Los líderes advirtieron que, de no concretarse la asistencia, trasladarán la medida de fuerza frente a la sede departamental.

La protesta

Más de 100 indígenas cumplen hoy el tercer día de movilización en el exkilómetro 30, realizando cierres intermitentes de la ruta PY02, en apoyo a la movilización nacional.

La medida de fuerza es para exigir la reapertura de la sede del Indi en Asunción, aumento de presupuesto, mayor asistencia a las comunidades y el fin de los desalojos en sus territorios.