Transporte público: desesperanzados, pasajeros ruegan una mejora

Cada día, los usuarios del transporte público sufren por el deficiente sistema. Desde una parada cercana a la Estación de Buses de Asunción (EBA), señalaron hoy que las esperas siempre son de al menos media hora y nunca pueden prever en qué horario llegarán al trabajo o a casa.

“Nos levantamos siempre muy temprano, pero por culpa del colectivo siempre llegamos tarde”, expresó una de las afectadas. La joven relató que siempre debe tomar dos colectivos y el servicio de ambas empresas es “lamentable”. Comentó que pierde al menos cuatro horas al día en desplazarse a su puesto de trabajo.

“Veo realmente muy lejos una mejora, con el pésimo gobierno que tenemos actualmente, al que no le interesa la ciudadanía”, expresó con respecto al nuevo proyecto de ley de reforma.

Así también, otra pasajera señaló que esperan, con muy pocas esperanzas, que algún día llegue el cambio real en el servicio. “Ojalá cambie, pero realmente -por como vemos todo- va a ser largo el proceso de espera. A ellos (los gobernantes) no les interesa más su bienestar que el de la ciudadanía“, lamentó.

De la misma manera, un ciudadano ubicado en la misma zona señaló que pese a que cada vez sale más temprano de su casa, siempre termina llegando tarde. “Es muy difícil que haya un cambio, siempre se dice que va a mejorar, pero en vez de mejorar anuncian huelgas, incluso tenemos menos colectivos. Para mí, es puro discurso”, concluyó.