Política

Congreso Unitario Sindical definirá acciones contra atropellos del gobierno

Esta tarde realizarán un congreso para debatir y adoptar medidas contra las políticas que consideran un atropello. De la misma participarán sectores del gobierno como trabajadores de la ANDE y del Transporte Público.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 14:14
Sindicatos se reunirán en contra del atropello por parte del gobierno.
Sindicatos se reunirán en contra del atropello por parte del gobierno. Nina Osorio

La Mesa de Unidad Sindical del Paraguay, que aglutina a las centrales sindicales del país, realizará hoy su Congreso Unitario a fin de debatir y adoptar medidas contra las políticas del gobierno de Santiago Peña que consideran como un atropello.

Los temas a tratar son el reajuste salarial, libertad sindical, Ley Mypimes, nuevos proyectos de ley y presupuesto 2026.

La jornada reunirá a centenares de dirigentes sindicales en el local de la CPT (Yegros, esquina primera proyectada) desde las 15:00.

Al espacio se sumarán también otros sectores sociales con los que se definirá una unidad de acción para hacer frente a las políticas gubernamentales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trabajadores de la ANDE realizan un cierre intermitente de la ruta PY01 en rechazo a la privatización

Así también, participarán delegados de sectores que se encuentran en conflicto latente con el gobierno, como los trabajadores de la ANDE y del Transporte Público.

Enlace copiado