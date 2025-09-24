Congreso Unitario Sindical definirá acciones contra atropellos del gobierno

La Mesa de Unidad Sindical del Paraguay, que aglutina a las centrales sindicales del país, realizará hoy su Congreso Unitario a fin de debatir y adoptar medidas contra las políticas del gobierno de Santiago Peña que consideran como un atropello.

Los temas a tratar son el reajuste salarial, libertad sindical, Ley Mypimes, nuevos proyectos de ley y presupuesto 2026.

La jornada reunirá a centenares de dirigentes sindicales en el local de la CPT (Yegros, esquina primera proyectada) desde las 15:00.

Al espacio se sumarán también otros sectores sociales con los que se definirá una unidad de acción para hacer frente a las políticas gubernamentales.

Así también, participarán delegados de sectores que se encuentran en conflicto latente con el gobierno, como los trabajadores de la ANDE y del Transporte Público.