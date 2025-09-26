Batalla de Boquerón: desfile estudiantil en San Antonio

Nacionales

SAN ANTONIO. El próximo lunes 29 se recuerda la victoriosa Batalla de Boquerón, librada durante la Guerra del Chaco (1932-1935) y, en homenaje a los héroes, se realizará un desfile cívico-estudiantil en la localidad. También participarán de la marcha integrantes de la Policía Nacional y de los Bomberos Voluntarios.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
26 de septiembre de 2025 - 19:54
Estudiantes de diferentes instituciones educativas de San Antonio rendirán homenaje a los héroes del Chaco este lunes con un desfile.
Estudiantes de diferentes instituciones educativas de San Antonio rendirán homenaje a los héroes del Chaco este lunes con un desfile. ARCHIVO.gentileza

La Municipalidad de la ciudad de San Antonio, departamento Central, organiza para este lunes 29, feriado nacional, el desfile cívico-estudiantil en honor a los héroes de la Guerra del Chaco (1932-1935), en conmemoración de la Batalla de Boquerón.

Un total de 28 instituciones educativas formarán parte de esta marcha patriótica, que se desarrollará frente a la municipalidad local. El desfile abrirán los cadetes de la Policía Nacional y cerrarán los bomberos voluntarios.

Batalla de Boquerón

Imagen de soldados paraguayos que participaron en la Guerra del Chaco (1932-1935).
Imagen de soldados paraguayos que participaron en la Guerra del Chaco (1932-1935).

La Batalla de Boquerón fue la primera de la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Se libró del 9 al 29 de septiembre de 1932, en torno al Fortín Boquerón. Los paraguayos obtuvieron la victoria, que fue considerada como un bautismo de fuego, según historiadores.

El Fortín Boquerón fue fundado el 19 de julio de 1928 por los oficiales mayor Félix Cabrera, el teniente 1.º Eugenio Ayala Velázquez y el capitán de Caballería Tranquilono Ortiz, como uno de los tantos puntos de resistencia del Chaco.

Boquerón está ubicado en el corazón del Chaco, a 360 kilómetros de Asunción, a 620 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra y a 1.100 de La Paz, capital de Bolivia. El fortín fue capturado por los bolivianos el 31 de julio de 1932, debido a la escasa presencia de militares paraguayos..

