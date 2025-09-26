Condenan a funcionario judicial que pagó por copia de cheque de RGD, pero no irá a prisión

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó a 2 años de cárcel, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, al funcionario judicial Néstor Zárate Lovera, declarado culpable de soborno agravado por buscar acceder a una copia del cheque de Ramón González Daher, por el monto de US$ 59.500, del depósito de un juzgado de Garantías.

Para el colegiado, integrado por las juezas Yolanda Morel (presidenta), Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón, la Fiscalía no probó la tentativa de robo del cheque, pero sí que el ahora sentenciado ofreció G. 500.000 a otro funcionario, para obtener una copia del cheque.

Específicamente, por unanimidad las juezas dieron por probada la autoría de Zárate Lovera en el hecho punible tipificado en el Art. 303 inciso 1° del Código Penal (soborno agravado), que en su primera alternativa señala que “el que ofreciera un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizara en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años”.

“Hemos llegado a la certeza absoluta de que el acusado formuló un pedido concreto y reiterado al funcionario Iván Fleitas, solicitándole que ubique el cheque de la causa ‘Ramón González Daher sobre quebrantamiento del depósito y extorsión’, una copia de la hoja de pago y el acceso a actuaciones, que son privativo a las partes”, puntualizó la presidenta del colegiado al dar a conocer la sentencia.

La jueza Yolanda Paredes agregó que el pedido realizado por el ahora condenado Néstor Zárate al funcionario del Juzgado de Garantías N° 9, Iván Fleitas, implicaba la violación de los deberes que tenía éste último, como funcionario del Poder Judicial, ya que solo las partes podían tener acceso al expediente, tal como señala la norma. A cambio le ofreció el pago de G. 500.000.

Zárate ofreció dinero para ubicar cheque de RGD

De acuerdo a lo probado en el juicio por la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Verónica Valdez, el 30 de septiembre de 2022, Néstor Zárate Lovera, funcionario del Juzgado de Garantías Nº 7 de la capital, se presentó en el Juzgado de Garantías Nº 9, a cargo del juez Rolando Duarte, y consultó sobre una causa en particular.

Zárate preguntó por la causa caratulada “Ramón González Daher s/ Quebrantamiento de Depósito y Extorsión” y solicitó al funcionario Iván Fleitas que le informe sobre el requerimiento conclusivo, la posibilidad de ubicar un cheque presentado en el marco de dicha causa, a fin de obtener una copia del mismo.

El ahora condenado le solicitó a Iván Fleitas foto de la acusación de dicha causa y este le remitió fotos del cheque al cual tenía intenciones de acceder, todo esto a fin de que Fleitas procediera a buscar y le facilitara el cheque.

Pago de soborno y aprehensión de funcionario judicial

En fecha 12 de octubre de 2022, en una reunión que mantuvo con Iván Fleitas, el ahora condenado Néstor Zárate le dijo que había la suma de G. 500.000 para cada uno si lograban ubicar el cheque que se encontraría como evidencia en la causa tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 9.

A las 13:30 del siguiente día (13 de octubre) se produjo un encuentro fortuito entre Fleitas y Zárate en la Plaza de la Justicia, frente al Palacio de Justicia de Asunción, donde Zárate le entregó G. 200.000 a Fleitas, ya que no le fueron entregados los documentos requeridos.

Minutos después se dio un nuevo encuentro en la vía pública, frente al local gastronómico Ña Eustaquia, donde Fleitas le entregó a Zárate un sobre de papel y al ser visualizado el acto se procedió a la aprehensión de Néstor Zárate Lovera en flagrancia, todo esto con orden judicial.