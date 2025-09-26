Desarticulan foco de distribución de cocaína y marihuana en San Lorenzo

En el marco del “Plan Sumar”, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de la Dirección de Operaciones Urbanas y bajo dirección del fiscal antidrogas Ranulfo Venialgo, allanaron una vivienda en el barrio Espíritu Santo de la ciudad de San Lorenzo, que funcionaba como punto de venta y abastecimiento de drogas en la zona.

El operativo derivó en la detención de una persona y la incautación de evidencias, según informaron.

Durante el procedimiento se incautaron de 24,97 gramos de clorhidrato de cocaína (distribuidos en varias dosis) y 17,74 gramos de marihuana, sumando un total de 42,71 gramos de droga, lo que representa la eliminación de aproximadamente 210 dosis de droga del mercado ilícito.

También se incautaron de una tableta con 15 pastillas de somníferos, una balanza de precisión digital y un teléfono celular, elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

El procedimiento derivó en la detención de Elías Damián Portillo López, quien se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento.