Dinosaurio de 18 metros de altura invita a hacer turismo en Pirayú

La figura, que representa a un saurópodo del período Cretácico, está hecha de hierro y cemento, tiene 18 metros de alto y 29 metros de largo, y fue creada por el artista aregueño Ciriaco Céspedes.

La obra, que requirió más de 100 días de trabajo, esfuerzo y pasión, no solo recrea la grandeza de estos gigantes prehistóricos, sino que además ofrece un atractivo adicional: en su lomo se habilitó un mirador panorámico, al cual se accede subiendo por la cola del dinosaurio, brindando una vista maravillosa de todo el valle de Pirayú.

El complejo Campo Verde complementa esta propuesta con diversas opciones para los visitantes: hospedaje en habitaciones equipadas, una encantadora casita del árbol, arroyo natural, piscinas, canchas de fútbol y vóley con césped natural, áreas de camping y senderos que son propicios para dar un paseo y despejarse de lo cotidiano.

Acceso y costo de entrada

El acceso al complejo tiene un costo de 10.000 guaraníes para adultos, mientras que los niños no pagan entrada. De esta manera, se busca que las familias puedan disfrutar plenamente de esta experiencia que combina arte, naturaleza y aventura.

La inauguración oficial será este domingo 28 de septiembre a las 18:30, en un evento que promete marcar un antes y un después en el turismo local. “Este coloso es una maravilla que conjuga arte, esfuerzo y amor por Pirayú”, resaltó el escultor Ciriaco Céspedes.

Con esta monumental obra, Pirayú se llena de historia viva y ofrece un nuevo punto de encuentro para quienes buscan experiencias diferentes en contacto con la naturaleza.

Para llegar al Complejo Campo Verde, tenés estas opciones:

Desde Asunción:

Se debe tomar la Ruta PY02 (Asunción–Caacupé) hasta el desvío a Pirayú (altura de Ypacaraí).

Desde allí, hay que seguir por la ruta que conecta con Pirayú y avanzar hacia el Cerro Verá, donde está señalizado el acceso al complejo.

El trayecto dura aproximadamente 1 hora 20 minutos en auto.

En colectivo:

Varias líneas de transporte llegan hasta Pirayú desde Asunción y ciudades cercanas.

Desde el centro de Pirayú, se puede tomar un taxi o mototaxi hasta el Complejo Campo Verde, ubicado a metros del Cerro Verá.

El complejo está preparado con cartelería turística, por lo que es fácil ubicarlo una vez en Pirayú.

