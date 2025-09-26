Gastronomía y tradición de las colectividades brillan en la Capital Nacional de los Inmigrantes.

Con el brillo característico de cada una de las 11 delegaciones de las colectividades de inmigrantes presentes en la región conocida como Colonias Unidas, comenzó la 13ª Fiesta Nacional de las Colectividades. El evento tiene lugar en el Parque de las Naciones de la ciudad de Hohenau y se extenderá hasta el domingo 28 de este mes.

El encuentro convoca a miles de personas cada año, atraídas por la gastronomía y las tradiciones de las colectividades. Solo en la última edición se estima que llegaron 15.000 turistas a la región.

El intendente municipal de Hohenau, Enrique Hahn (ANR-HC), manifestó que el evento crece cada año y que esperan superar la barrera de las 20.000 personas en esta edición.

La noche inaugural contó con un gran marco de público, proveniente de diversos puntos del país, así como también del extranjero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Celebran día de los santos Cosme y Damián

Culturas y tradición

Los organizadores manifestaron que este año la celebración tendrá un enfoque especial, cuyo eje será la presentación de las reinas. Ellas representan con orgullo a sus respectivas colectividades en una competencia genuina, saludable y cargada de valores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, simbolizan la unión de los pueblos, reafirmando el espíritu de integración y diversidad que define a la Capital Nacional de los Inmigrantes.

La agenda ofrecerá una diversidad de actividades y, en especial, opciones gastronómicas en los 11 puestos temáticos que representan a las naciones participantes: Paraguay, Polonia, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suiza, Argentina, Ucrania, Países Bajos y Bélgica.

El evento principal es, además, la elección de la nueva Reina Nacional de las Colectividades, título que actualmente pertenece a la representante de la colectividad alemana, Alma Bronstrup.

Lea más: Realizarán primer “Festival de la Cerveza Artesanal” en Encarnación

La fiesta continúa

El sábado 27 de septiembre, desde las 16:00, la jornada se vestirá de gala con el tradicional desfile de colectividades, seguido de la presentación de otras cinco representaciones culturales.

El programa incluye al Grupo Semilleros, el Ballet Kolomeia de Posadas (Argentina) y el Santa María Trío, con su espectáculo de chamamé. También se presentarán el Sajonia Ballet y Coro, y se rendirá un homenaje de las reinas al país anfitrión.

El cierre será el domingo 28 de septiembre, desde las 18:00, con la participación de la Orquesta Municipal de Hohenau y la agrupación Caramba Cumbia, proveniente de Argentina.

La jornada continuará con el Ballet Ñasaindy, la Academia de Danzas Rosanna Paredes y el grupo Los Verduleros. Además, se realizará la presentación del traje alegórico de las reinas y, como broche de oro, la coronación de la Reina Nacional de las Colectividades.