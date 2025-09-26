Padres toman escuela en San Lorenzo exigiendo destitución de la directora

Padres de la escuela San Antonio de Padua, del barrio Barcequillo, de la ciudad de San Lorenzo, resolvieron tomar la institución de manera indefinida en protesta contra la directora, Mirta Villagra, a quien acusan de maltrato y de generar un ambiente insostenible tanto para docentes como para familias.

Según explicó Nadia Chávez, madre de una alumna, más de 300 padres participaron de una asamblea en la que se resolvió por unanimidad exigir la destitución inmediata de la directora.

“La institución va a permanecer cerrada. Los niños no volverán a clases presenciales hasta que esta señora sea apartada de su cargo. Tenemos el respaldo de todos los padres y documentos firmados que avalan esta medida”, expresó.

Los denunciantes aseguran que el personal docente también respalda la medida, pues las principales víctimas del supuesto maltrato habrían sido las maestras. “Es una situación totalmente insostenible. La directora ya no tiene el apoyo de nadie y no se le permitirá el ingreso al colegio”, señaló Chávez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MEC reconoce falta de coordinación y dice que retomará obras suspendidas en 100 colegios

Piden intervención del MEC

La comunidad educativa informó que las clases continuarán de manera virtual hasta que el Ministerio de Educación intervenga y se concrete la separación del cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No vamos a aceptar menos que su destitución inmediata”, insistieron los padres, quienes responsabilizan a la directora de un manejo autoritario y de obstaculizar el trabajo institucional.

El caso ya fue presentado en una mesa de trabajo con el supervisor zonal y elevado a la dirección departamental del MEC, aunque los padres reclaman una respuesta urgente y efectiva. Mientras tanto, la institución permanecerá con las puertas cerradas como medida de presión.